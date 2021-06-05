Костюк зіграє в 1/8 фіналу Ролан Гаррос з чинною чемпіонкою турніру

Джерело - Чемпіон.

Польська тенісистка Іга Швьонтек перемогла Анетт Контавейт з Естонії у третьому раунді Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros.

У наступній стадії чинна переможниця турніру зустрінеться з українкою Мартою Костюк, яка здолала росіянку Варвару Грачову.

Тенісистки раніше не грали один проти одного на професійному рівні, але в 2017 році Іга перемогла Костюк в фіналі юніорського турніру ITF J1 в Траралгон (Австралія).

Раніше Світоліна програла Крейчиковій у третьому колі Roland Garros.