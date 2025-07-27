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Чемпіон Фехтування

Завоював бронзу. Кошман програв у півфіналі ЧС-2025

Олег Дідух — 27 липня 2025, 18:09
Завоював бронзу. Кошман програв у півфіналі ЧС-2025
Нікіта Кошман
НФФУ

Український фехтувальник Нікіта Кошман став бронзовим призером чемпіонату світу 2025 року в особистій шпазі. Він пробився до півфіналу, де програв з рахунком 9:15 срібному призеру Олімпіали-2025, Гергею Шіклоші з Угорщини.

Шіклоші у фіналі змагатиметься з японцем Кокі Кано, який в іншому півфіналі переміг свого співвітчизника Масару Ямаду.

Для 23-річного Кошмана це перша в кар’єрі медаль чемпіонату світу. Раніше він здобував лише медалі Кубку світу в командній шпазі.

На шляху до півфіналу Кошман пройшов Каспера Тафенау (Естонія), Мохамеда Ельсаєда (Єгипет), Трістана Тулена (Франція) і Маттео Галассі (Італія).

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025, що проходить у Грузії, триватиме до 30 липня. До турніру допустили велику кількість російських і білоруських "нейтральних" спортсменів.

Кошман приніс Україні другу медаль на ЧС-2025, а Аліна Комащук уже гарантувала третю, пройшовши до півфіналу в жіночій шаблі.

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