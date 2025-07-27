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Трубін допоміг Бенфіці здолати Фенербахче, Евертон з Миколенком програв Борнмуту

Володимир Максименко — 27 липня 2025, 07:27
Анатолій Трубін
Анатолій Трубін
Бенфіка

Вночі з 26 на 27 липня відбулось два товариських матчі за участю українських футболістів.

Бенфіка розіграла з Фенербахче товариський Кубок Ейсебіо. Анатолій Трубін вийшов в основному складі португальців та відіграв 45 хвилин. За цей час український голкіпер пропустив один гол, здійснив один сейв та продемонстрував 73% точності передач.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь Бенфіки, а найкращим гравцем матчу за версією Sofascore став Керем Актюргоклу.

Евертон зіграв товариський матч з Борнмутом – Віталій Миколенко з'явився в основі "ірисок", а ось Ілля Забарний вийшов на заміну лише на 66 хвилині.

На рахунку Миколенка 55 передач (87% точності) та чотири виграних єдиноборства. Забарний за свій ігровий час здійснив 25 передач з точністю 88%.

Сам поєдинок завершився розгромною перемогою Борнмута 3:0 – голи на свій рахунок записали Біллінг, Уаттара та Аду Аджей.

Напередодні Бенфіка оголосила про трансфер хавбека, який міг стати одноклубником Довбика.

Бенфіка Борнмут Евертон Ілля Забарний Віталій Миколенко Анатолій Трубін

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