Трубін допоміг Бенфіці здолати Фенербахче, Евертон з Миколенком програв Борнмуту

Вночі з 26 на 27 липня відбулось два товариських матчі за участю українських футболістів.

Бенфіка розіграла з Фенербахче товариський Кубок Ейсебіо. Анатолій Трубін вийшов в основному складі португальців та відіграв 45 хвилин. За цей час український голкіпер пропустив один гол, здійснив один сейв та продемонстрував 73% точності передач.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь Бенфіки, а найкращим гравцем матчу за версією Sofascore став Керем Актюргоклу.

Евертон зіграв товариський матч з Борнмутом – Віталій Миколенко з'явився в основі "ірисок", а ось Ілля Забарний вийшов на заміну лише на 66 хвилині.

На рахунку Миколенка 55 передач (87% точності) та чотири виграних єдиноборства. Забарний за свій ігровий час здійснив 25 передач з точністю 88%.

Сам поєдинок завершився розгромною перемогою Борнмута 3:0 – голи на свій рахунок записали Біллінг, Уаттара та Аду Аджей.

Напередодні Бенфіка оголосила про трансфер хавбека, який міг стати одноклубником Довбика.