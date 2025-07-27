Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук завоювала друге золото за день на Кубку світового виклику

Олег Дідух — 27 липня 2025, 18:34
Онофрійчук завоювала друге золото за день на Кубку світового виклику
Таїсія Онофрійчук
Українська федерація гімнастики

Українка Таїсія Онофрійчук завоювала друге золото за один день на останньому етапі Кубку світового виклику з художньої гімнастики поточного сезону в Клуж-Напоці, Румунія.

Онофрійчук, яка раніше перемогла у вправах з булавами та завоювала срібло у справі з м’ячами, додала до своєї колекції ще й перемогу у вправах зі стрічкою.

Вправи зі стрічкою, результати:

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) 29,050
  2. Рін Кіз (США) 28,050
  3. Мейтал Мааян Сумкін (Ізраїль) 27,650
  4. Айбота Єртайкизи (Казахстан) 26,850
  5. Софія Рафаелі (Італія) 26,850
  6. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) 26,500
  7. Джованна Сантос (Бразилія) 25,100
  8. Амалія Ліка (Румунія) 25,050

Також збірна України посіла 4 місце в групових вправах з 3 м'ячами і 2 обручами.

Групові вправи, результати:

  1. Іспанія 27,300
  2. Польща 26,650
  3. Італія 25,200
  4. Україна 24,200
  5. Фінляндія 23,800
  6. Ізраїль 22,450
  7. Угорщина 21,800
  8. Болгарія 20,000

В суботу, 26 липня, Онофрійчук у Клуж-Напоці завоювала срібло в багатоборстві.

Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

Художня гімнастика

Онофрічук завоювала ще дві медалі на Кубку світового виклику
Онофрійчук розповіла, що була травмована на етапі Кубку світу: попри це українка здобула три медалі
Онофрійчук двічі стала срібною призеркою на етапі Кубку світу в Мілані
Українські грації здобули золото та срібло в окремих вправах на Універсіаді-2025
Онофрійчук виграла бронзу на етапі Кубку світу в Мілані

Останні новини