Онофрійчук завоювала друге золото за день на Кубку світового виклику

Українка Таїсія Онофрійчук завоювала друге золото за один день на останньому етапі Кубку світового виклику з художньої гімнастики поточного сезону в Клуж-Напоці, Румунія.

Онофрійчук, яка раніше перемогла у вправах з булавами та завоювала срібло у справі з м’ячами, додала до своєї колекції ще й перемогу у вправах зі стрічкою.

Вправи зі стрічкою, результати:

Таїсія Онофрійчук (Україна) 29,050 Рін Кіз (США) 28,050 Мейтал Мааян Сумкін (Ізраїль) 27,650 Айбота Єртайкизи (Казахстан) 26,850 Софія Рафаелі (Італія) 26,850 Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) 26,500 Джованна Сантос (Бразилія) 25,100 Амалія Ліка (Румунія) 25,050

Також збірна України посіла 4 місце в групових вправах з 3 м'ячами і 2 обручами.

Групові вправи, результати:

Іспанія 27,300 Польща 26,650 Італія 25,200 Україна 24,200 Фінляндія 23,800 Ізраїль 22,450 Угорщина 21,800 Болгарія 20,000

В суботу, 26 липня, Онофрійчук у Клуж-Напоці завоювала срібло в багатоборстві.