Онофрійчук завоювала друге золото за день на Кубку світового виклику
Таїсія Онофрійчук
Українська федерація гімнастики
Українка Таїсія Онофрійчук завоювала друге золото за один день на останньому етапі Кубку світового виклику з художньої гімнастики поточного сезону в Клуж-Напоці, Румунія.
Онофрійчук, яка раніше перемогла у вправах з булавами та завоювала срібло у справі з м’ячами, додала до своєї колекції ще й перемогу у вправах зі стрічкою.
Вправи зі стрічкою, результати:
- Таїсія Онофрійчук (Україна) 29,050
- Рін Кіз (США) 28,050
- Мейтал Мааян Сумкін (Ізраїль) 27,650
- Айбота Єртайкизи (Казахстан) 26,850
- Софія Рафаелі (Італія) 26,850
- Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) 26,500
- Джованна Сантос (Бразилія) 25,100
- Амалія Ліка (Румунія) 25,050
Також збірна України посіла 4 місце в групових вправах з 3 м'ячами і 2 обручами.
Групові вправи, результати:
- Іспанія 27,300
- Польща 26,650
- Італія 25,200
- Україна 24,200
- Фінляндія 23,800
- Ізраїль 22,450
- Угорщина 21,800
- Болгарія 20,000
В суботу, 26 липня, Онофрійчук у Клуж-Напоці завоювала срібло в багатоборстві.