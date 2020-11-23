Ювентус - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Угорський Ференцварош Сергія Реброва в 4 турі Ліги чемпіонів зіграє в Турині з Ювентусом. матч відбудеться у вівторок, 24 листопада, о 22:00 за київським часом.

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Стара сеньйора набрала 6 очок у 3 матчах і посідає 2 сходинку в турнірній таблиці групи G. У Ференцвароша - 1 очко та остання сходинка в квартеті. У першій грі команд, яка відбулася в рамках 3 туру - Ювентус упевнено переміг - 1:4.

Нагадаємо, в іншій гру групи Динамо прийматиме Барселону. Матч на НСК Олімпійському розпочнеться паралельно грі в Турині.