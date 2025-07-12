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Чемпіонки України попрощалися з шістьма гравчинями

Андрій Мошкун — 12 липня 2025, 17:59
Чемпіонки України попрощалися з шістьма гравчинями
Буковинка

Чинні чемпіонки України з волейболу чернівецька Буковинка оголосила про завершення співпраці з шістьма гравчинями.

Про це інформує пресслужба клубу.

"Щира подяка нашим спортсменкам, які в цьому міжсезонні завершують свій шлях у волейбольному клубі Буковинка. Дякуємо за ваш професіоналізм, за незабутні матчі, за боротьбу до останнього м’яча та яскраві емоції, які ви дарували нашій команді та вболівальникам", – повідомили у клубі.

Отож, команду залишили: Олександра Молчанова, Катерина Жилінська, Марина Федчук, Дарина Оніщенко, Поліна Дзюба та Юлія Камінська.

Нагадаємо, що у фінальній серії минулого сезону Буковинка перемогла Балту і стала чемпіоном України.

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