Шеффілд Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція 9 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка з 9 турі Англійської прем'єр-ліги зіграє в гостях з Шеффілд Юнайтед. Матч відбудеться в неділю, 22 листопада, о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Шеффілд - Вест Гем у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Шеффілд - абсолютний аутсайдер АПЛ. Команда здобула лише 1 очко у 8 матчах. У Вест Гема - 11 балів і 13 місце в чемпіонаті. У минулому турі молотобійці виграли у Фулгема (1:0), а Шеффілд зазнав розгрому від Челсі (4:1).