 Свитолина - Грачева смотреть онлайн матч Roland Garros - футбол 1. LIVE | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Грачова: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE

Сьогодні 00:14 823 0
Світоліна - Грачова: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) у стартовому поєдинку Roland Garros зіграє проти росіянки Варвари Грачової (89).

Матч заплановано на понеділок, 28 вересня на корті Сюзан Ленглен другим запуском після гри Завацька - Бертенс. Орієнтовний початок о 13:30 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Грачова на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Раніше суперниці між собою не грали. 

Нагадаємо, напередодні Світоліна виграла свій 15-й титул у кар'єрі. Крім Світоліної в другий ігровий день на кортах Парижу зіграють наші Катерина Козлова, Катаріна Завацька та Марта Костюк.

 

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