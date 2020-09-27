Колос - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Колос удома зіграє з Інгульцем у заключному матчі 4 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 27 вересня о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Колос - Інгулець у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Колос у 3 турі в гостях переміг Рух (1:2), а Інгулець вдома зіграв унічию з Десною (1:1). Таким чином після 3 турів у Колоса 6 очок і 5 місце в чемпіонаті УПЛ. В Інгульця 2 очки та 10 місце.

Нагадаємо, Колос припинив виступи в Лізі Єропи, програвши в 3-му кваліфікаційному раунді турніру хорватській Рієці (2:0).