 Рієка вирвала перемогу у Колоса в кваліфікації Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Рієка вибила Колос із кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 00:17 1687
Баварія обіграла Севілью та виграла Суперкубок УЄФА
Сьогодні 00:32 265
Рієка - Колос 2:0. Як це було
Сьогодні 00:17 8579
Ліга Європи. Вольфсбург - Десна 2:0. Як це було
Вчора 23:08 7721
Вольфсбург розібрався із Десною у кваліфікації Ліги Європи
Вчора 23:05 668
Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Вчора 20:28 5453
Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Вчора 20:27 4072
Промоутер назвав умову бою Джошуа – Усик
Вчора 19:16 1057
У Ібрагімовича виявили коронавірус
Вчора 16:59 1357
Джошуа готовий віддати чемпіонський пояс Усику
Вчора 16:31 2374
Блоги
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус Андрій Твердохліб
Вчора 18:22 506
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Вчора 13:49 31249 4
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 07:46 473
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував Андрій Твердохліб
Вчора 01:57 1330
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 00:08 2302
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед Андрій Твердохліб
23.09.2020 22:42 2533
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи Стас Лысак
23.09.2020 15:00 1601
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
23.09.2020 14:47 4127
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері Стас Лысак
23.09.2020 14:00 5310
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті Андрій Твердохліб
23.09.2020 12:09 1775
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу Стас Лысак
23.09.2020 12:00 6688 1
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла Андрій Твердохліб
23.09.2020 07:16 5286
Гра Другої ліги в Нікополі закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися
Гра Другої ліги в Нікополі закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися Андрій Твердохліб
22.09.2020 21:41 3386 1
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату Андрій Твердохліб
22.09.2020 18:47 835
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко Valeriy Ruchka
22.09.2020 11:39 4226
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:32 Футбол Баварія обіграла Севілью та виграла Суперкубок УЄФА 265
00:17 Футбол Рієка вибила Колос із кваліфікації Ліги Європи 1687
00:17 Футбол Рієка - Колос 2:0. Як це було 8579
24 Вересня 2020
23:41 Футбол Вольфсбург – Десна 2:0. Відео голів 629
23:24 Біатлон Російську біатлоністку відсторонили від змагань 810
23:08 Футбол Ліга Європи. Вольфсбург - Десна 2:0. Як це було 7721
23:05 Футбол Вольфсбург розібрався із Десною у кваліфікації Ліги Європи 668
22:58 Теніс Світоліна та Ястремська дізналися суперниць на Ролан Гаррос 648
22:53 Футбол Кочергін найближчим часом може поповнити ряди німецького гранда 1286
22:44 Футбол Барселона готує фінальну пропозицію по трансферу Лаутаро 704
22:32 Інше Побиті студенти Олімпійського коледжу вимагають відставки уряду 879
22:15 Футбол Рукавиця допоміг Маккабі вибити Ростов із Ліги Європи 1661
21:59 Баскетбол Черкаські Мавпи відправились на самоізоляцію 677
21:46 Футбол Коноплянка вибув на невизначений термін 1374
21:32 Теніс Костюк - Пар. Огляд матчу 888
21:13 Футбол Гол українця вивів Арарат у наступний раунд Ліги Європи 1510
20:59 Футбол Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч Кубка ліги 1025
20:47 Футбол Селезньов у запасі Колоса на матч із Рієкою 1029
20:35 Інше У Києві поліція побила студентів Олімпійського коледжу 1513
20:28 Пряма трансляція Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 5453
20:27 Пряма трансляція Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 4072
20:19 Футбол Болонья покращила пропозицію по трансферу Супряги 1177
19:58 Футбол Конопля та Будківський у старті Десни на матч із Вольфсбургом 1245
19:45 Теніс Став відомий розклад українських тенісисток на Ролан Гаррос 1353
19:32 Футбол Ботака: Гент зможе забити два голи Динамо у Києві 1699

Рієка вибила Колос із кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні 00:17 1687 0
Колос вилетів із Ліги Європи
Рієка вибила Колос із кваліфікації Ліги Європи
#Колос, #Рієка, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, Рієка приймала Колос в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Матч завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі був відкритий у першому додатковому таймі. Після навісу із кутового Жуан Ешковал пробив точно під поперечину.

Подвоїв перевагу Рієки Франко Андріяшевич, який добив м'яч у пусті ворота української команди після помилки голкіпера Колоса.

Ліга Європи

Третій кваліфікаційний раунд, 24 вересня

Рієка - Колос 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 102 Ешковал, 2:0 - 115 Андріяшевич

Нагадаємо, Вольфсбург розібрався із Десною у кваліфікації Ліги Європи.

Коментарі ()