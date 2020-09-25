Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 вересня, Рієка приймала Колос в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Матч завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:0.
Рахунок у матчі був відкритий у першому додатковому таймі. Після навісу із кутового Жуан Ешковал пробив точно під поперечину.
Подвоїв перевагу Рієки Франко Андріяшевич, який добив м'яч у пусті ворота української команди після помилки голкіпера Колоса.
Ліга Європи
Третій кваліфікаційний раунд, 24 вересня
Рієка - Колос 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 102 Ешковал, 2:0 - 115 Андріяшевич
Нагадаємо, Вольфсбург розібрався із Десною у кваліфікації Ліги Європи.