Колос вилетів із Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, Рієка приймала Колос в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Матч завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі був відкритий у першому додатковому таймі. Після навісу із кутового Жуан Ешковал пробив точно під поперечину.

Подвоїв перевагу Рієки Франко Андріяшевич, який добив м'яч у пусті ворота української команди після помилки голкіпера Колоса.

Ліга Європи

Третій кваліфікаційний раунд, 24 вересня

Рієка - Колос 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 102 Ешковал, 2:0 - 115 Андріяшевич

Нагадаємо, Вольфсбург розібрався із Десною у кваліфікації Ліги Європи.