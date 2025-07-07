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Спортинг планує продати Дьокереша та замінити його Суаресом

Олексій Погорелов — 7 липня 2025, 19:57
Луїс Суарес
Луїс Суарес
IMAGO

Лісабонський Спортинг вже підготував план на випадок, якщо Віктор Дьокереш все ж таки буде проданий цього літа.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, "леви" працюють над трансфером форварда Альмерії Луїса Суареса, який перебуває на вершині шорт-листа португальського клубу.

При цьому також повідомляється, що й сам 27-річний колумбієць зацікавлений у переїзді до Португалії. Переговори між Спортингом та Суаресом ведуться з червня.

Луїс Суарес виступає за Альмерію з січня 2023 року. Спочатку він пів року провів на правах оренди, після чого влітку того ж року іспанці викупили його контракт у Марселя за 8 мільйонів євро.

За 2,5 роки нападник записав на свій рахунок 41 гол та 13 результативних передач у 79 матчах Альмерії в усіх турнірах.

Нагадаємо, що Віктор Дьокереш наближається до того, щоб поповнити склад лондонського Арсенала.

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