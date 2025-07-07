Барселона продовжила контракт з польським ветераном

Воротар каталонської Барселони Войцех Щенсний підписав новий контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Голкіпер підписав дворічну угоду – до літа 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Польський футболіст допоміг Барселоні завоювати три трофеї, але після цього сезону його контракт закінчився, оскільки перша угода з каталонським клубом була укладена до завершення сезону-2024/25.

Нагадаємо, минулого літа Щенсний завершив кар’єру, проте восени відновив виступи, отримавши пропозицію від Барселони.

Поляк провів за каталонців 30 матчів, у яких пропустив 36 голів і 14 разів відстояв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Інтер не веде перемовини з Барселоною щодо трансферу голкіпера каталонського клубу Марка-Андре тер Штегена.