Епіцентр продовжив контракти з капітаном команди та ще низкою ключових гравців – ЗМІ

Епіцентр підписав нові контракти з низкою футболістів, у яких наприкінці червня закінчилися попередні угоди.

Про це повідомив Sport.ua.

За інформацією джерела, угоди продовжили беззмінний воротар клубу минулого сезону Олег Білик, капітан команди Андрій Беженар (дебютував в Епіцентрі ще на аматорському рівні у 2019 році), інші польові гравці Іван Бендера, Степан Григоращук, Євген Запорожець, Владислав Кристин, Станіслав Кристин, Микола Миронюк, Владислав Мороз та Володимир Танчик.

Наступного тижня закінчується контракт у Олександра Климця, однак і цей 25-річний захисник з великою ймовірністю також продовжить виступи за клуб із Хмельницької області.

Раніше Епіцентр оголосив про перехід 20-річного екснападника Карпат Вадима Сидуна, а також підписав колишнього півзахисника Чорноморця Дениса Янакова.