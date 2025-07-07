Інтер Маямі розпочав переговори з Атлетико про трансфер чемпіона світу

Півзахисник Атлетико Мадрид та збірної Аргентини Родріго Де Пауль наближається до переїзду в США.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "кольчонерос" ведуть переговори про продаж 31-річного аргентинця в Інтер Маямі.

Повідомляється, що Де Пауль є головною трансферною ціллю американського клубу на це літо. І цим придбанням колектив Девіда Бекхема хоче підтримати свої високі амбіції, які утворилися після Клубного чемпіонату світу-2025. Сам футболіст відкритий до переходу в Інтер.

Нагадаємо, що Атлетико збирається продати Родріго Де Пауля цього літа, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт. Чинна угода розрахована до наступного літа. У зв'язку із цим мадридці планують заробити на продажі лідера свого півзахисту приблизно 15 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів.

У минулому сезоні Родріго Де Пауль взяв участь у 53 матчах Атлетико в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 10 результативних передач. У 2022 році хавбек у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу.

Раніше стало відомо, що мадридський Атлетико продав свого вихованця у Бетіс.