Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Лунін та ще двоє зіркових гравців Реала потрапили у "чорний список" Алонсо – джерело

Олексій Мурзак — 7 липня 2025, 20:19
Лунін та ще двоє зіркових гравців Реала потрапили у чорний список Алонсо – джерело
Андрій Лунін
Getty Images

Голкіпер Реала Андрій Лунін все ще може змінити клубну прописку перед початком нового сезону.

Про це повідомляє DefensaCentral.

За інформацією порталу, український голкіпер, а також бразильський вінгер Родріго та півзахисник Дані Себальос потрапили у так званий "чорний список" нового головного тренера мадридськго клубу Хабі Алонсо.

Це означає, що фахівець особливо не розраховує на вище згаданих виконавців та готовий їх продати або ж віддати в оренду вже найближчим часом.

У сезоні 2024/25 Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів. Раніше голкіпер заявив, що планує залишитися у складі "вершкових"

Водночас повідомлялося, що Родріго потрапив до сфери інтересів ПСЖ.

Андрій Лунін Реал Мадрид Родріго Футбольні трансфери

Андрій Лунін

Лунін залишається, Трент уже грає: як трансформується Реал під керівництвом Алонсо
Лунін ухвалив рішення про майбутнє у Реалі
Лунін визначився із майбутнім у Реалі – ЗМІ
Лунін може вийти в основі Реала на матч проти РБ Зальцбург
Лунін потрапив у заявку Реала на матч проти Пачуки в межах КЧС-2025

Останні новини