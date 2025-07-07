Лунін та ще двоє зіркових гравців Реала потрапили у "чорний список" Алонсо – джерело

Голкіпер Реала Андрій Лунін все ще може змінити клубну прописку перед початком нового сезону.

Про це повідомляє DefensaCentral.

За інформацією порталу, український голкіпер, а також бразильський вінгер Родріго та півзахисник Дані Себальос потрапили у так званий "чорний список" нового головного тренера мадридськго клубу Хабі Алонсо.

Це означає, що фахівець особливо не розраховує на вище згаданих виконавців та готовий їх продати або ж віддати в оренду вже найближчим часом.

У сезоні 2024/25 Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів. Раніше голкіпер заявив, що планує залишитися у складі "вершкових".

Водночас повідомлялося, що Родріго потрапив до сфери інтересів ПСЖ.