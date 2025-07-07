Галатасарай запропонував Наполі 55 млн євро за трансфер Осімхена

Турецький Галатасарай зацікавлений у трансфері нападника Наполі та збірної Нігерії Віктора Осімхена.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Турецький гранд зробив італійському клубу офіційну пропозицію за 26-річного нігерійця – 50 мільйонів євро + 5 мільйонів бонусами. Зазначається, що Наполі хоче отримати більше за трансфер форварда.

Осімхен готовий продовжити кар'єру в Галатасараї, але перехід залежить від домовленості між клубами.

Також претендентом на гравця є саудівський Аль-Хіляль, який готовий виплати клаусулу за нападника у розмірі 75 млн євро, проте немає домовленості з футболістом.

Минулий сезон Віктор Осімхен на правах оренди проводив за турецький Галатасарай через конфлікт із керівництвом Наполі. У 41 матчі він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що неаполітанці розглядають варіант, за яким нігерійський форвард може залишитися у клубі.