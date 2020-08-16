Міочич - Корм'є: онлайн-трансляція головного бою UFC 252. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Недільного ранку 17 серпня, у головному поєдинку UFC 252 зійдуться американці Стіпе Міонич і Даніель Корм'є.
Орієнтовний час бою - 7:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн бою Міотич - Корм'є наживо дивіться на нашому сайті.
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Зазначимо, ще це буде вже третій поєдинок легендарної трилогії між сьогоднішніми суперниками. У 2018 році в UFC 226 перемогу святкував Корм'є, проте в 2019 - Міотич узяв впевнений реванш на UFC 241.