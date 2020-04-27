Світоліна - Кирстя: онлайн-трансляція матчу віртуального турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочне виступи на віртуальному турнірі від організаторів Відкритого чемпіонату Іспанії.

У дебютному матчі Світоліна зіграє проти румунки Сорани Кирсті. Зустріч розпочнеться не раніше 18:30 за Києвом.

Нагадаємо, тенісистки зіграють в гру "Tennis World Tour" на PlayStation 4. Формат матчів трьохсетовий, до трьох виграних очок в партії з тай-брейком.

У групі Світоліної також опинилися Вікторія Азаренко і Йоханна Конта. До плей-оф вийдуть дві найкращі тенісистки з квартету.