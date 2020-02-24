Ліверпуль - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 27 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги приймаю Вест Гем андрія Ярмоленка.

Матч відбудеться у понеділок, 24 лютого, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч АПЛ Ліверпуль - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Мерсисайдці впевнено очолюють турнірну таблицю чемпіонату Англії, набравши у 26 матчах 76 очок. Вест Гем наразі 18-й з 24 очками в доробку. Матч першого кола завершився упевненою перемогою підопічних Клоопа - 0:2.

У 26 турі Ліверпуль вирвав перемогу в Норвіча (0:1), а Вест Гем без шансів програв Манчестер Сіті (2:0).