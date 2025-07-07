Найдорожчий нападник Полісся залишив Україну – журналіст назвав новий клуб гравця
Нападник Полісся Факундо Батіста стане гравцем колумбійського Атлетіко Насьональ.
Про це повідомив журналіст Сезар Луїс Мело.
За його інформацією, 26-річний футболіст підпише зі своїм новим клубом 3-річний контракт.
Водночас Полісся все ж змогло заробити на цьому трансфері, однак сума не називається.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко Насьональ хотів орендувати нападника, але житомирський клуб категорично відкидав такі варіанти.
Батіста у сезоні 2024/25 зіграв за "вовків" 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.
Нагадаємо, що Факундо Батіста приєднався до Полісся у січні цього року. Трансфер нападника повторив рекорд житомирського клубу за вартістю.