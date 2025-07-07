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Усик зізнався, за кого полюбляє грати в CS2

Олексій Мурзак — 7 липня 2025, 00:13
Усик зізнався, за кого полюбляє грати в CS2
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зізнався, що полюбляє пограти в СS2.

Про це він сказав у інтерв'ю DAZN.

"Ми тут працюємо, а десь о 4-й годині, можливо, підемо грати в CS. Мені подобається грати за терористів", – розповів Олександр.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що місткість "Вемблі" на реванш Усик – Дюбуа можуть збільшити.

Олександр Усик CS2

Олександр Усик

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