 Бенфика - Шахтер смотреть онлайн 27.02.2020 Лига Европы трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Бенфіка - Шахтар: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 21:24 103 0
Бенфіка - Шахтар: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє на виїзді з Бенфікою.

Матч відбудеться 27 лютого, на Ештадіу да Луж у Лісабоні.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Ліги Європи Бенфіка Лісабон - Шахтар Донецьк наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний на нашому сайті у цій новині за годину до початку гри.

Перший матч, який відбувся 20 лютого в Харкові, завершився на користь Шахтаря - 2:1.

Нагадаємо, Шахтар вирвав перемогу в Десни у 19 турі УПЛ.

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