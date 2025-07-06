Остання українка на Вімблдоні зіграє матч 7 липня: визначився час

Остання представниця України на Вімблдоні у дорослих змаганнях Людмила Кіченок зіграє свій черговий матч у понеділок, 7 липня.

Кіченок і австралійка Еллен Перес, посіяні під сьомим номером, у третьому колі парних змагань зійдуться з десятим сіяним дуетом Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Розклад матчу Кіченок на Вімблдоні на 7 липня

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Третє коло парного розряду

16:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія), корт Court 14, 2-м запуском, після матчу Арчіла/Мосейчак – Дерепаско/Вазамі.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що українка Даяна Ястремська (42) останньою з наших тенісисток в одиночному розряді залишила Вімблдон, поступившись у третьому раунді іспанці Джессіці Бузас Манейро (62).