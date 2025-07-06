Це наша мета, – Скрипник назвав амбітну ціль в Зорі

Новий-старий головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник розповів, яка у клубу мета: стати знову тією силою, котрою команда була раніше.

Його слова передає пресслужба клубу.

" Завжди хочеться бути агресивними, мало пропускати. Треба грати в прагматичний футбол. Все залежить від гравців. Коли ми бачимо бажання, коли бачимо, що всі готові, що все виходить – тоді все можливо. Хочемо бути тією силою, котрою Зоря була раніше. Це наша мета ", – сказав Скрипник.

Раніше повідомлялося, що Зорю може залишити нападник Пилип Будківський. Також стало відомо про інтерес луганського колективу до ексфутболіста Динамо, який покинув клуб цього літа.

Окрім цього колектив підсилили одразу двоє гравців київського Динамо: Навін Малиш та Артем Слесар.