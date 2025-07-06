Карпати на зборах в Австрії переглянуть трьох легіонерів – ЗМІ

Карпати переглянуть трьох легіонерів на навчально-тренувальних зборах в Австрії, які стартують 8 липня.

Про це повідомив Sport.ua.

Імена гравців не називаються. Хто з них за підсумками зборів приєднається до "левів", стане відомо пізніше.

Раніше повідомлялося, що Карпати планували підписати колумбійського вінгера Атланти Юнайтед Едвіна Москеру.

Також Карпати продовжили співпрацю із захисником Павлом Полегеньком.

Напередодні "зелено-білі" підсилилися 22-річним вихованцем львівського футболу Ярославом Карабіним.