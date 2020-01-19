 Макгрегор – Серроне: онлайн-трансляция супербоя UFC | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Мак-Грегор - Серроне: онлайн-трансляція супербою UFC
Сьогодні 06:20 1256
Кубок світу. Гонка переслідування 10 км. Жінки: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 21:04 983
Збірна України фінішувала у ТОП-10 на естафеті Кубка світу
Вчора 16:46 1155
Золоті-сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
Вчора 14:22 2891 1
Маямі обіграв Оклахому, Атланта без Леня вирвала перемогу у Сан-Антоніо. Результати матчів НБА
Вчора 10:37 582
Кіченок і Мірза стали чемпіонками парного турніру у Горбарті
Вчора 09:56 817
Ястремська поступилася Барті у фіналі Adelaide International
Вчора 09:49 1480
Конор Мак-Грегор - Дональд Серроне: анонс і прогноз на бій UFC 246
17.01.2020 22:41 730
Розгляд справи Бєсєдіна перенесли – журналіст
17.01.2020 22:38 1116
Сікорський: Коли Шевченко з Усиком їздили в Росію - такого хайпу не було
17.01.2020 21:34 2168
Блоги
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 21:03 594
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна Андрій Твердохліб
Вчора 20:55 907
Легендарна атака Валі Семеренко в двобої з росіянкою
Легендарна атака Валі Семеренко в двобої з росіянкою Андрій Твердохліб
Вчора 14:57 2022
Золоті-сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
Золоті-сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:22 2889 1
Мілевський — про YouTube блогерство, розбірки з Ярмоленком та алкоголь
Мілевський — про YouTube блогерство, розбірки з Ярмоленком та алкоголь Valeriy Ruchka
17.01.2020 21:18 2841 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
06:20 Пряма трансляція Мак-Грегор - Серроне: онлайн-трансляція супербою UFC 1256
18 Січня 2020
23:58 Футбол Ейбар несподівано обіграв Атлетіко у 20 турі Ла-Ліги 201
23:48 Футбол Фіорентина перемогла Наполі у 20 турі Серії А 179
23:31 Футбол Бутко покине Шахтар 697
23:14 Гандбол Білорусь обіграла Чехію, перемоги Іспанії та Хорватії. Результати матчів чемпіонату Європи 362
22:50 Євро-2020 Безус назвав бажаного суперника на Євро-2020 549
22:33 Біатлон Підручний: Важко було покращити позицію 345
22:16 Футбол Сабо: Молоді гравці Динамо не ростуть 727
21:56 Футбол Андерлехту рекомендують підсилитись гравцем Динамо 1117
21:36 Футбол Ньюкасл вирвав перемогу у Челсі в 23 турі АПЛ 294
21:26 Футбол Лейпциг обіграв Уніон Берлін у 18 турі Бундесліги 252
21:16 Біатлон Прима: Сніг і складна видимість наклали відбиток на стрільбу. 619
21:04 Пряма трансляція Кубок світу. Гонка переслідування 10 км. Жінки: онлайн-трансляція. LIVE 983
21:03 Блог Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження 598
20:56 Футбол Сассуоло обіграло Торіно у 20 турі Серії А 219
20:55 Блог Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна 911
20:45 Футбол Додо: Радий, що потрапив у сферу інтересів Баварії 656
20:30 Футбол Лінекер: Ліверпуль на шляху до найшвидшої перемоги в АПЛ 606
20:14 Плавання Говоров здобув бронзу на турнірі у Китаї 294
19:55 Баскетбол Одеса несподівано обіграла Хімік у Суперлізі 348
19:40 Хокей. УХЛ Дніпро знищив Динамо у регулярному чемпіонаті 801
19:25 Легка атлетика Магучіх повторила рекорд України в приміщеннях 485
19:08 Футбол Манчестер Сіті втратив перемогу над Крістал Пелес, Вулвергемптон обіграв Саутгемптон. Результати 23 туру АПЛ 585
18:53 Футбол Реал обіграв Севілью у 20 турі Ла-Ліги 262
18:44 Футбол Голанд оформив хет-трик у дебютному матчі за Боруссію 709

Мак-Грегор - Серроне: онлайн-трансляція супербою UFC

Сьогодні 06:20 1256 0
Мак-Грегор - Серроне: онлайн-трансляція супербою UFC
#Мак-Грегор, #Серроне

Джерело - Чемпіон.

19 січня в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena місткістю 20 тисяч осіб відбудеться довгоочікуваний бій Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) між ірландцем Конором Мак-Грегором (21 перемога, 4 поразки) і американцем Дональдом Серроне (36 перемог, 13 поразок).

Стали відомі розміри гонорарів Конора Мак-Грегора і Дональда Серроне за майбутній бій. Як повідомляє Republic World, Мак-Грегор отримає 5 млн доларів, Серроне - 2 млн. При цьому за бій з Хабібом Нурмагомедова ірландець отримав 3 млн, а Серроне в останньому поєдинку з Джастіном Гетжі поповнив свій банківський рахунок на 195 тисяч доларів. 

В Україні бій покаже телеканал Setanta Sports. Орієнтовний початок бою 07:00 за київським часом в неділю 19 січня.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Коментарі ()