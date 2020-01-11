Крістал Пелес - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Крістал Пелес приймає Арсенал в 22 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 11 січня, на стадіоні Селхерст Парк у Лондоні.

Початок о 14:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Крістал Пелес - Арсенал Лондон наживо дивіться на нашому сайті.

Команди розташувалися поряд у турнірній таблиці АПЛ. У гармашів - 27 очок і 10 сходинка. Крістал Пелес має на 1 очко більше й 9 сходинку.

У 21 турі орли зіграли внічию із Норвічем (1:1), а Арсенал упевнено переміг Манчестер Юнайтед (2:0).