Вест Гем - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 16 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти Арсенала в 16 турі Англійської Прем'єр-Ліги.

Лондонське дербі відбудеться сьогодні, 9 грудня, на Олімпійському стадіоні.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Вест Гем Юнайтед - Арсенал наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У минулому турі Вест Гем без шансів програв Вулвергемптону (2:0), а гармаші вдома несподівано поступилися Брайтону (1:2). Після 15 турів молотобійці набрали 16 очок і посідають 16 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, у Арсенала - 19 очок і 11 місце.