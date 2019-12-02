 Футбол 2 смотреть онлайн - прямая трансляция футбольных матчей | Навколо спорту | Champion.com.ua
Мій профіль
Усик проведе бій з Чісорою 29 лютого
Сьогодні 11:41 1086
Футбольні зірки України-2019: ОНЛАЙН
Сьогодні 14:35 204
Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України
Сьогодні 14:10 789
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 14:00 63497
Церемонія вручення Золотого м'яча 2019: ОНЛАЙН
Сьогодні 13:24 233
Шевченко: Мені хотілося б тренувати італійську команду
Сьогодні 08:24 1369 1
Гамільтон знищив суперинків на останньому етапі сезону. Огляд Гран-прі Абу-Дабі
Вчора 21:44 386
Динамо здобуло перемогу над Олімпіком у 16 турі УПЛ
Вчора 21:23 1083
Семеренко потрапила до ТОП-10 у спринті на першому етапі Кубка світу
Вчора 17:45 1171 1
Гамільтон впевнено виграв останню гонку сезону
Вчора 17:12 367
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:31 Футбол Брешія може безкоштовно відпустити Балотеллі 179
16:16 Фігурне катання Українські фігуристи завоювали золото і срібло у Стамбулі 170
15:54 Бокс Ф'юрі: Руїс - маленька жирна свиня 260
15:40 ММА Мак-Грегор до кінця 2020 року хоче провести реванш із Хабібом 188
15:36 Футбол Футбольні зірки України-2019: усі номінації 369
15:31 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 132693
15:26 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 233616
15:25 Бокс Альварес не відмовлявся від титулу 181
15:12 Футбол Церемонія вручення Золотого м'яча 2019: онлайн-трансляція. LIVE 236
15:10 Футбол Капітан Маріуполя: Якщо у Шахтаря відібрали очки, то ми тепер фарм-клуб Динамо? 147
14:55 Хокей Чотири гравці залишили Донбас 346
14:41 Футбол Фіорентина втратила Рібері 198
14:35 Футбол Футбольні зірки України-2019: ОНЛАЙН 204
14:26 Інше Бражник завоювала срібну нагороду на чемпіонаті Європи 139
14:10 Футбол Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України 789
14:00 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 63497
13:56 Футбол Лаціо - Удінезе 3:0. Огляд матчу 204
13:41 Футбол Названо найкращого гравця 16-го туру УПЛ 296
13:25 Футбол Шевченко назвав найкращого захисника за всю історію 1679
13:24 Футбол Церемонія вручення Золотого м'яча 2019: ОНЛАЙН 233
13:09 Футбол Суркіс: Хочемо підсилити команду, а не придбати нових футболістів заради кількості 508
12:51 Футбол Вольфсбург - Вердер 2:3. Огляд матчу 177
12:46 Блог Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті 200
12:33 Баскетбол Харківські Соколи здобули дебютну перемогу у Суперлізі 182
12:29 Блог Про жереб Євро-2020, наступника Шевченка та повернення Мілевського - ТаТоТаке 288

Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 15:31 132693
Етер телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Іспанії, Німеччини, Італії, Бельгії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 2 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно, та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті, з українцем Олександром Зінченком у складі.

  Важливо: Церемонія вручення Золотого м'яча 2019: онлайн-трансляція. LIVE

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 2 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати, напевне, стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує в цьому році у Лізі Чемпіонів.

  Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

 Також: Суркіс оцінив результати жеребкування Євро-2020 для збірної України

Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, а також матчі перерахованих вище турнірів, які не потрапляють до етеру телеканалів.