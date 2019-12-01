Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна зіграє з Олександрією в 16 турі Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 1 грудня, на стадіоні ім. Гагаріна в Чернігові.

Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч Десна - Олександрія у прямому ефірі дивіться на Чемпіоні.

У 15 турі чемпіонату України Десна несподівано програла Колосу (2:0), а Олександрія, у надпринциповому матчі, перемогла Зорю (1:0).

Нагадаємо, підопічні Володимира Шарана програли в 5 турі Ліги Європи Вольфсбургу (0:1).