Олімпік - Динамо: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє проти донецького Олімпіка в 16 турі чемпіонату України.
Матч відбудеться 1 грудня, на стадіоні Динамо ім. Лобановского у Києві.
Початок о 19:30.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч Олімпік - Динамо в прямій трансляції дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
У 15 турі Динамо вдома впевнено перемогло Маріуполь (3:0), а Олімпік у гостях здобув важливу перемогу над Карпатами (1:2).
Нагадаємо, у Лізі Європи Динамо зазнало ганебної поразки від швецького Мальме (4:3).