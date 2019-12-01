Олімпік - Динамо: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти донецького Олімпіка в 16 турі чемпіонату України.

Матч відбудеться 1 грудня, на стадіоні Динамо ім. Лобановского у Києві.

Початок о 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Олімпік - Динамо в прямій трансляції дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 15 турі Динамо вдома впевнено перемогло Маріуполь (3:0), а Олімпік у гостях здобув важливу перемогу над Карпатами (1:2).

Нагадаємо, у Лізі Європи Динамо зазнало ганебної поразки від швецького Мальме (4:3).