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Комащук завоювала бронзу ЧС-2025 у шаблі

Олег Дідух — 27 липня 2025, 18:59
Комащук завоювала бронзу ЧС-2025 у шаблі
Аліна Комащук
Національна федерація фехтування України

Українська фехтувальниця Аліна Комащук стала бронзовою призеркою чемпіонату світу 2025 року в одиночному турнірі шаблісток. Раніше вона вийшла до півфіналу, де її суперницею стала полячка Зузана Чеслар.

Комащук у протистоянні з представницею Польщі зазнала поразки з рахунком 12:15. Чеслар вийшла у фінал, де зустрінеться з "нейтральною" Яною Єгорян.

На шляху до півфіналу Комащук пройшла Елізабет Гетте (Німеччина), Їнь Фу (Китай), Ренату Катону (Угорщина), Місакі Емуру (Японія) та Сару Бальцер (Франція).

Бронза Комащук стала для України третьою медаллю на чемпіонаті світу 2025 року. Раніше Нікіта Кошман завоював бронзу, а Влада Харькова – золото у шпазі.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025, що проходить у Грузії, триватиме до 30 липня. До турніру допустили велику кількість російських і білоруських "нейтральних" спортсменів.

Збірна України з фехтування Аліна Комащук

Аліна Комащук

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