Колос розібрався із Десною у 15 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 15 туру УПЛ Колос Ковалівка приймав чернігівську Десну.
Перший гол всередині першої половини гри забив Лисенко, а вже у другому таймі відзначився ісландський новачок Колоса Арні Вільхамссон.
Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 24 листопада
Колос – Десна 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 29 Лисенко, 2:0 – Вільхамссон
Колос: Волинець, Чорноморець, Максименко, Парамонов, Зозуля, Мілько, Задоя, Ореховський (Смирний, 70), Кожушко (Ільїн, 59), Вільхамссон (Рябов, 93), Лисенко
Десна: Паст, Западня (Картушов, 64), Імереков, Гітченко, Фаворов, Богданов (Філіпов, 72), Огиря, Кузик (Хльобас, 72), Фаворов, Калітвінцев, Дегтярьов
Попередження: Задоя (4), Парамонов (22), Ільїн (76) - Фаворов (33), Імереков (75), Гітченко (77), Калітвінцев (85)
Раніше повідомлялося, що Вільхамссон став гравцем Колоса.
Нагадаємо, Колос в дев'ятьох програв Зорі.