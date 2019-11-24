Колос розібрався із Десною у 15 турі УПЛ

Колос впевнено переміг Десну в чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15 туру УПЛ Колос Ковалівка приймав чернігівську Десну.

Перший гол всередині першої половини гри забив Лисенко, а вже у другому таймі відзначився ісландський новачок Колоса Арні Вільхамссон.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 24 листопада

Колос – Десна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Лисенко, 2:0 – Вільхамссон

Колос: Волинець, Чорноморець, Максименко, Парамонов, Зозуля, Мілько, Задоя, Ореховський (Смирний, 70), Кожушко (Ільїн, 59), Вільхамссон (Рябов, 93), Лисенко

Десна: Паст, Западня (Картушов, 64), Імереков, Гітченко, Фаворов, Богданов (Філіпов, 72), Огиря, Кузик (Хльобас, 72), Фаворов, Калітвінцев, Дегтярьов

Попередження: Задоя (4), Парамонов (22), Ільїн (76) - Фаворов (33), Імереков (75), Гітченко (77), Калітвінцев (85)

Раніше повідомлялося, що Вільхамссон став гравцем Колоса.

Нагадаємо, Колос в дев'ятьох програв Зорі.