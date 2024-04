Капітан Піттсбург Пінгвінс Сідні Кросбі у переможному поєдинку регулярного чемпіонату проти Нью-Йорк Рейнджерс (2:5) повторив унікальний рекорд Вейна Грецкі в НХЛ.

Рекорд полягає у кількості сезонів з 1+ очком за матч в НХЛ. Кросбі має в активі 19 таких сезонів. Зазначимо, Грецкі цей показник не підкорився лише в останньому сезоні у кар'єрі, коли він представляв "Рейнджерс" (1998/99, 70 матчів, 62 очки).

19 POINT-PER-GAME SEASONS FOR SID! 🐧



Sidney Crosby has tied Wayne Gretzky for the most point-per-game seasons in League history! pic.twitter.com/KbJfwMd4qw