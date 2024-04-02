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Кросбі повторив легендарне досягнення Грецкі в НХЛ

Сьогодні 17:43 116 0
Кросбі повторив легендарне досягнення Грецкі в НХЛ
#Грецкі, #НХЛ, #Сідні Кросбі

Джерело - Чемпіон.

Капітан Піттсбург Пінгвінс Сідні Кросбі у переможному поєдинку регулярного чемпіонату проти Нью-Йорк Рейнджерс (2:5) повторив унікальний рекорд Вейна Грецкі в НХЛ.

Рекорд полягає у кількості сезонів з 1+ очком за матч в НХЛ. Кросбі має в активі 19 таких сезонів. Зазначимо, Грецкі цей показник не підкорився лише в останньому сезоні у кар'єрі, коли він представляв "Рейнджерс" (1998/99, 70 матчів, 62 очки).

Піттсбург Кросбі за вісім матчів до кінця регулярного чемпіонату перебуває на 11-му місці у турнірній таблиці Східної конференції НХЛ.

Канадський хокеїст є переможцем Кубка Стенлі у 2009, 2016 та 2017 роках.

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