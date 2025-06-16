Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Сампдорія обіграла Салернітану в першому матчі плейоф за місце в Серії В

Олег Дідух — 16 червня 2025, 15:23
Сампдорія обіграла Салернітану в першому матчі плейоф за місце в Серії В
ФК Сампдорія

Іменитий італійський клуб Сампдорія близький до того, щоби все-таки зберегти прописку в Серії В. В неділю, 15 червня, команда Альберіко Евані в першому матчі плейоф за місце в Серії В вдома обіграла Салернітану 2:0.

Чемпіонат Італії, Серія В
Перехідний матч, перша гра

Сампдорія – Салернітана – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Мейлентсен, 2:0 – 86 Курто

Вилучення: 90+2 Боріні (Сампдорія), 90+6 Стоянович (Салернітана)

Нагадаємо, Сампдорія мала напряму вилетіти із Серії В за підсумками сезону-2024/25, проте через фінансові проблеми Брешії потрапила у перехідні матчі, отримавши шанс залишитися в другому дивізіоні.

По дорозі з Генуї додому після матчу в літаку одразу 14 гравців і працівників Салернітани відчули симптоми гострого харчового отруєння та були госпіталізовані. Матч-відповідь проти Сампдорії має відбутися 20 червня.

Салернітана Сампдорія Чемпіонат Італії, Серія B

Сампдорія

Від фіналу Кубку чемпіонів до вильоту в третій дивізіон: ексклуб Михайличенка й Верховода ризикує зникнути з мапи
Брешія вилетить в Серію С через фінансові махінації
Фанати клубу Малиновського влаштували публічне "поховання" Сампдорії після вильоту в Серію С
Сампдорія вперше в історії вилетіла в Серію С
Манчіні: Рома? Щодня мене сватають в інший клуб

Останні новини