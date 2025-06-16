Зі мною такого ніколи не було, – Гамільтон спустошений через збитого бабака на Гран-прі Канади

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон зізнався, що почувається спустошеним через те, що він збив бабака під час Гран-прі Канади.

Слова 40-річного британця наводить ESPN.

На певних етапах Формули-1, в тому числі в Канаді, тварини часто вибігають на трасу під час гонки, а тому подібні ситуації не є чимось незвичним.

Приблизно на 12-му колі Гамільтон збив бабака, чим завдав пошкоджень своєму боліду, що у свою чергу позначилося на ефективності машини.

Lewis Hamilton hit a groundhog earlier in the race, causing damage and a loss of downforce.



Talk about bad luck 😣



pic.twitter.com/EZDiyHY0pc — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) June 15, 2025

Після Гран-прі Канади сер Льюїс розповів, що на старті він був оптимістично налаштований, проте інцидент з бабаком перекреслив його плани.

"Я добре розпочав гонку, утримував позицію, тримався в групі лідерів і добре справлявся з шинами, тож був налаштований оптимістично. Потім я не бачив, як це сталося, але чув, що збив в бабака. Це жахливо, я люблю тварин, і це дуже, дуже сумно. Зі мною тут ніколи раніше такого не траплялося. Але на днищі боліда, з правого боку, дірка, і всі лопаті зникли", – сказав Гамільтон.

Через пошкодження семиразовий чемпіон світу зміг фінішувати тільки шостим. До того ж, Гамільтон розповів, що ще й мав проблеми з гальмами.

"Враховуючи це, а також те, що на півдорозі у нас виникли проблеми з гальмами, і ми залишилися на трасі, мабуть, занадто довго після першого піт-стопу і опинилися позаду трафіку, все це просто переходило від однієї проблеми до іншої. Тож я щасливий, що зміг фінішувати, особливо з проблемою з гальмами. Ми дійсно потребуємо оновлень, і є багато речей, які потрібно змінити, перш ніж ми зможемо боротися за перемоги".

Після десяти етапів сезону Льюїс Гамільтон посідає шосте місце особистого заліку, заробивши 79 очок. Він відстає від напарника Шарля Леклера на 25 балів.

Раніше стало відомо, що стюарди покарали Ландо Норріса за аварію з Оскаром Піастрі під час Гран-прі Канади.