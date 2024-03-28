Канадський клуб НХЛ Калгарі розмістив на сторінці в інстаграмі мапу Росії, на якій зображений тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Флеймс опублікували пост, де вказали походження гравці клубу. На карті Росії та Білорусі був зображений український півострів. Наразі публікація вже видалена.

За Калгарі виступають росіяни Андрєй Кузьмєнко, Данііл Міроманов, Нікіта Охотюк, а також білорус Єгор Шарангович.

Напередодні Калгарі поступився Піттсбургу в матчі регулярного чемпіонату НХЛ.