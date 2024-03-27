Джерело - Чемпіон.
У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги було зіграно 12 матчів.
Нешвілл зробив неймовірний камбек в матчі з Вегасом. "Хижаки" поступались після першого періода з рахунком 0:3, але зуміли вирвати перемогу в овертаймі.
Рейнджерс в напруженому поєдинку здолав Філадельфію з рахунком 6:5. Ця перемога дозволила команді з Нью-Йорка першою гарантувати собі місце в плей-оф.
Регулярний чемпіонат НХЛ
27 березня
Вашингтон - Детройт 4:3 ОТ(0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Піттсбурґ - Кароліна 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Рейнджерс - Філадельфія 6:5 ОТ (0:0, 1:2, 4:3, 1:0)
Флорида - Бостон 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
Торонто - Ньо-Джерсі 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
Вінніпег - Едмонтон 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
Нешвілл - Вегас 5:4 ОТ (0:3, 1:1, 3:0, 1:0)
Чикаго - Калгарі 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Колорадо - Монреаль 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Аризона - Коламбус 6:2 (0:1, 2:1, 4:0)
Сіетл - Анахайм 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Сан-Хосе - Даллас 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)