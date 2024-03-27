Джерело - Чемпіон.

У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги було зіграно 12 матчів.

Нешвілл зробив неймовірний камбек в матчі з Вегасом. "Хижаки" поступались після першого періода з рахунком 0:3, але зуміли вирвати перемогу в овертаймі.

Рейнджерс в напруженому поєдинку здолав Філадельфію з рахунком 6:5. Ця перемога дозволила команді з Нью-Йорка першою гарантувати собі місце в плей-оф.

Регулярний чемпіонат НХЛ

27 березня