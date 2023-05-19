Збірна Фінляндії зіграє з Угорщиною, Латвія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 19 травня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі 5-го туру.
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Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.
Розклад матчів ЧС-2023 на 19 травня:
- 16:20. Група А. Угорщина - Фінляндія. Пряма трансляція - XSport.
- 16:20. Група Б. Латвія - Словенія. Пряма трансляція - XSport+.
- 20:20. Група А. Австрія - Німеччина. Пряма трансляція - XSport+.
- 20:20. Група Б. Казахстан - Словаччина. Пряма трансляція - XSport.