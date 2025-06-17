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Український дует здобув золото Світового туру на турнірі в Польщі

Олексій Мурзак — 17 червня 2025, 18:38
Український дует здобув золото Світового туру на турнірі в Польщі
Ірина та Інна Махн
cev.eu

Українські волейболістки Інна та Ірина Махно здобули золото Світового туру з пляжного волейболу в межах турніру Krakow Futures.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

Сестри Махно, які були посіяні під дев’ятим номером у основній сітці турніру в Кракові, завершили груповий етап другими, але потім здобули чотири поспіль перемоги у плейоф і завоювали свою другу золоту медаль Beach Pro Tour як команда.

Перше золото український дует здобув ще у 2022-му році на турнірі Baden Futures.

Разом з українками на п’єдестал у Польщі піднялися норвежки Фріда Бернтсен і Ода Стейнсваг, а також представниці Іспанії Софія Ізускіса та Софія Гонсалес.

У Krakow Futures взяли участь 26 жіночих команд з 16 країн. Наступного тижня, з 19 по 22 червня, відбудуться ще чотири турніри серії Futures: у Цидуні (Китай), на острові Іос (Греція), у Мессіні (Італія) та чоловічий турнір у Женеві (Швейцарія).

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України піднялася на одне місце в оновленому світовому рейтингу Міжнародної федерації волейболу (FIVB).

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