Скрипник не зможе розраховувати на своїх помічників у тренерському штабі Зорі – джерело

Український фахівець Віктор Скрипник, який напередодні знову очолив Зорю, не зможе розраховувати на своїх помічників та працюватиме із штабом, яким керував Младен Бартулович.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, колишні помічники Скрипника наразі працюють в інших клубах. Зокрема, Веселін Атанасов виконує обов'язки помічника тренера в болгарському Чорному Море. Григорій Ярмаш входить до штабу Полісся-2. Сергій Попов не працює в Зорі.

Таким чином, допомагати Скрипнику, майже напевно, будуть помічники Младена Бартуловича: насамперед асистент Володимир Микитин, тренер воротарів Артем Коледа, тренер-селекціонер Юрій Дудник і тренер-аналітик Артем Чернишов.

Нагадаємо, що раніше луганська Зоря повідомила про розставання з Младеном Бартуловичем, який минулого сезону виконував обов'язки головного тренера команди.