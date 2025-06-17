Раньєрі: Власники планують вивести Рому на інший рівень
Радник керівництва Роми Клаудіо Раньєрі розповів про те, які цілі ставлять перед клубом власники, американська сім’я Фрідкін.
Слова Раньєрі наводить пресслужба Роми.
"Як далеко може зайти проєкт Роми? Я думаю, що власники клубу хочуть бачити команду в якості регулярних учасників Ліги чемпіонів, а також вони прагнуть привести Рому до титулу. Це все дуже важливо, тож нам треба пишатися тим, що ми взяли участь у розвитку цього клубу.
Фрідкіни витратили дуже багато грошей, і вони хочуть витратити ще більше. Авжеж, їх стримує правило фінансового фейр-плей, але вони працюють над стадіоном, і ви знаєте, як дорого це коштуватиме. Власники хочуть максимуму. Вони прагнуть вивести Рому на інший рівень", – заявив екстренер римлян.
Раніше Раньєрі підтвердив інформацію про те, що Флоран Гізольфі покине посаду спортивного директора Роми.