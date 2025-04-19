Челсі та Ювентус зацікавлені в придбанні центрбека Баварії

Центрбек Баварії Кім Мін Дже з високою долею ймовірності залишить Мюнхен цього літа. Гравець вже має потенційних покупців.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Захисник залишить Баварію, якщо німецький колектив отримає підходящу пропозицію. За інформацією джерела, свою зацікавленість у 28-річному південнокорейцеві проявляють Челсі, Ньюкасл та Ювентус.

Кім проводить у складі "ротен" тільки другий сезон. Він приєднався до клубу влітку 2023 року, перейшовши з Наполі за 50 мільйонів євро.

У нинішній кампанії футболіст провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 3 голи та 4 жовті картки.

Раніше стало відомо, що Баварія не збирається продавати одного зі своїх новачків, незважаючи на не найвдаліший сезон у його виконанні.