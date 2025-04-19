Вольфсбург незабаром звільнить головного тренера
Ральф Хазенхюттль
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Вольфсбург планує звільнити Ральфа Хазенхюттля з посади головного тренера наприкінці сезону-2024/25.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Клуб незадоволений поточним 12-м місцем у Бундеслізі та готується до пошуків нового наставника. Зазначимо, що чинний контракт сторін розраховано до літа 2026 року.
Хазентхюттль очолив Вольфсбург влітку 2024-го, а перед цим працював у Саутгемптоні та РБ Лейпцигу.
Раніше повідомлялось, що Мілан готується звільнити Сержіу Консейсау по завершенню поточної кампанії.