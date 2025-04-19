Вольфсбург незабаром звільнить головного тренера

Вольфсбург планує звільнити Ральфа Хазенхюттля з посади головного тренера наприкінці сезону-2024/25.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Клуб незадоволений поточним 12-м місцем у Бундеслізі та готується до пошуків нового наставника. Зазначимо, що чинний контракт сторін розраховано до літа 2026 року.

🚨🐺 A separation between VfL Wolfsburg and Ralph #Hasenhüttl this summer is becoming increasingly likely.



There is unrest behind the scenes. Managing Director Peter Christiansen is dissatisfied – including with the team’s performances.



Hasenhüttl is under contract until 2026.… pic.twitter.com/TWur7hp6Av — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 19, 2025

Хазентхюттль очолив Вольфсбург влітку 2024-го, а перед цим працював у Саутгемптоні та РБ Лейпцигу.

Раніше повідомлялось, що Мілан готується звільнити Сержіу Консейсау по завершенню поточної кампанії.