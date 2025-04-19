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Вольфсбург незабаром звільнить головного тренера

Володимир Максименко — 19 квітня 2025, 12:28
Вольфсбург незабаром звільнить головного тренера
Ральф Хазенхюттль
Getty images

Вольфсбург планує звільнити Ральфа Хазенхюттля з посади головного тренера наприкінці сезону-2024/25.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Клуб незадоволений поточним 12-м місцем у Бундеслізі та готується до пошуків нового наставника. Зазначимо, що чинний контракт сторін розраховано до літа 2026 року.

Хазентхюттль очолив Вольфсбург влітку 2024-го, а перед цим працював у Саутгемптоні та РБ Лейпцигу.

Раніше повідомлялось, що Мілан готується звільнити Сержіу Консейсау по завершенню поточної кампанії.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Вольфсбург

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