Йому потрібен час, – Феттель підтримав Гамільтона на фоні невдалого старту кар'єри в Феррарі

Себастьян Феттель як ніхто розуміє, з якими труднощами зіткнувся Льюїс Гамільтон у Феррарі.

Слова 37-річного німця наводить Planet F1.

На відміну від Гамільтона, Феттель у своїх перших трьох гонках зі Скудерією тричі фінішував на подіумі, а також здобув одну перемогу. Сер Льюїс у свою чергу може похвалитися лише перемогою в спринті та п'ятим місцем на Гран-прі Бахрейну – його найкращий результат у гонці на даний момент.

Коментуючи перехід британця в Феррарі, Себ наголосив на тому, що йому знадобиться час, щоб звикнути до всього нового.

"Я думаю, що це, очевидно, великий крок. Це значна зміна в культурі, і я думаю, що зараз він дуже зосереджений на гоночній стороні, на машині, на тому, як машина хоче, щоб нею керували, як вона відчуває себе і так далі. Але я думаю, що адаптація – це не тільки пілотаж. Я думаю, що це також багато речей, які відбуваються навколо цього. Наведу приклад: нове кермо, безумовно, адаптоване так, як йому подобається. Але це не те кермо, яке було у нього раніше, коли все було автоматизовано. Тож природно, що це займає трохи часу", – сказав Феттель.

Чотириразовий чемпіон світу вірить, що Гамільтон працює на 100%, щоб виправити ситуацію, в якій він опинився.

"Я знаю, що у нього дуже високі амбіції і дуже високі очікування. Тому в даний момент я знаю, що він не задоволений собою, не задоволений тим, наскільки він конкурентоспроможний. Це не може не впливати на його свідомість. Зараз він не найуспішніший гонщик, це не випадково, а з багатьох причин. І він працює дуже наполегливо, щоб виправити всі ці речі і повернути повну потужність, яка йому необхідна, і яку він вимагає в своєму водінні, щоб виступати на рівні, який його влаштовує".

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, в Джидді пройде кваліфікація Гран-прі Саудівської Аравії. Старт першого сегменту запланований на 20:00 за київським часом.

Раніше Льюїс Гамільтон відповів на критику своїх невдалих виступів на старті кар'єри в Феррарі.