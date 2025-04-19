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Суркіс: Ярмоленко та Буяльський – великі майстри, футболісти мають вчитися на їхньому прикладі

Олексій Погорелов — 19 квітня 2025, 11:43
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс похвалив лідерів своєї команди Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського за виступ у матчі з Оболонню.

Слова 66-річного українця наводить сайт киян.

Ветерани "біло-синіх" відзначилися по голу в столичному дербі (3:0) у межах 25 туру УПЛ. Ярмоленко забив у третьому матчі поспіль, поступово наближаючись до бомбардирського рекорду Максима Шацьких.

"Ярмоленко зробив свою справу, забивши перший м’яч, після чого стало значно легше. Зазвичай з такими командами завжди стає легше після того, як вони пропускають. Я задоволений тим, що ми здобули три очки й рухаємося далі до своєї мети.

Це майстерність та стабільність нашого ключового гравця. Тому, що вміють робити на футбольному полі такі майстри, як Ярмоленко, Буяльський, мають вчитися багато футболістів, у тому числі холоднокровності. Вони є прикладом того, як робити усе, щоб команда досягала результату", – сказав Суркіс.

Після 25 зіграних турів Динамо лідирує в чемпіонаті України з шестиочковим відривом від Олександрії, яка посідає друге місце.

В наступному турі відбудеться Українське класичне: команда Олександра Шовковського зустрінеться з Шахтарем. Цей поєдинок проходитиме 27 квітня. Старт гри запланований на 18:00.

Раніше хавбек Динамо Віталій Буяльський оцінив перемогу своєї команди над Оболонню.

Віталій Буяльський Динамо Київ Ігор Суркіс Україна Чемпіонат України, УПЛ Андрій Ярмоленко

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