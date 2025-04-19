Флік – про розклад матчів Ла Ліги: Це якийсь жарт

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік розкритикував Ла Лігу за той розклад матчів, який вона зробила для каталонців з огляду на участь клубу у півфіналі Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Кожна ліга захищає свої клуби, особливо тоді, коли вони грають у півфіналі Ліги чемпіонів. Неймовірно, але ми не маємо взагалі часу на відпочинок.

Я б хотів це обговорити із хлопцями, які відповідають за розклад. Не хочу скаржитись, але чому ми не можемо грати о шостій вечора? Дякую хоча б, що з Вальядолідом не гратимемо о 14:00.

Для мене це все невеселий жарт, який впливає на весь іспанський футбол. В АПЛ та Бундеслізі піклуються про своїх футболістів, а тут і гадки не мають як це робити", – заявив Флік.