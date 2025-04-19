Флік – про розклад матчів Ла Ліги: Це якийсь жарт
Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік розкритикував Ла Лігу за той розклад матчів, який вона зробила для каталонців з огляду на участь клубу у півфіналі Ліги чемпіонів.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Кожна ліга захищає свої клуби, особливо тоді, коли вони грають у півфіналі Ліги чемпіонів. Неймовірно, але ми не маємо взагалі часу на відпочинок.
Я б хотів це обговорити із хлопцями, які відповідають за розклад. Не хочу скаржитись, але чому ми не можемо грати о шостій вечора? Дякую хоча б, що з Вальядолідом не гратимемо о 14:00.
Для мене це все невеселий жарт, який впливає на весь іспанський футбол. В АПЛ та Бундеслізі піклуються про своїх футболістів, а тут і гадки не мають як це робити", – заявив Флік.
Зазначимо, що вже сьогодні "блаугранас" зіграють в межах Ла Ліги проти Сельти – стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.
У вівторок, 15 квітня, Барселона програла матч-відповідь Боруссії Дортмунд, але змогла пройти у 1/2 фіналу ЛЧ.
Раніше повідомлялось, що Флік не збирається підписувати із каталонським клубом довгостроковий контракт.