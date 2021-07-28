Маріуполь підписав триразового чемпіона України та найкращого снайпера чемпіонату Латвії

Клуб продовжує підсилювати склад досвідченими новачками

Джерело - УХЛ.

ХК Маріуполь підписав хокеїстів Олександра Костікова і Марка Калейніковаса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Олександр Костиков - триразовий чемпіон України. У складі національної збірної України брав участь в кваліфікаційному турнірі Олімпійських ігор. У минулому сезоні став переможцем чемпіонату УХЛ, набравши 13 (7+6) очок.

Марк Калейніковас - найкращий снайпер Латвійської ліги сезону 2019/20 (26 шайб). Більшу частину кар'єри він провів в чемпіонаті Латвії. Ставав чемпіоном як у юніорів, так і в дорослому першості. У складі національної збірної Литви вигравав золото на чемпіонаті світу 2018 року в дивізіоні 1B.

У чемпіонаті Латвії сезону 19/20 провів 34 гри, набравши рекордні 49 очок. Забив 26 шайб і відзначився 23-у асистами. За 21 гру минулого сезону набрав 15 (8+7) очок.

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