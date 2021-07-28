Донбас підписав американського захисника

Смерек виступав в AHL

ХК Донбас підписав контракт із захисником Джейленом Смереком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 24-річним американцем розрахована на один рік.

У минулому сезоні Смерек виступав в AHL за Тусон Роудраннерс (фарм-клуб Арізони Койотіс). У 17 матчах захисник набрав 6 (2+4) очок.

У червні Донбас підписав латвійського воротаря Яніса Воріс і білоруського форварда Михайла Стефановича.

За підсумками сезону 2020/21 Донбас став чемпіоном України. У фінальній серії плей-оф УХЛ донецька команда перемогла Сокіл.