Донбас підписав американського захисника

Джерело - hcdonbass.com.
ХК Донбас підписав контракт із захисником Джейленом Смереком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода з 24-річним американцем розрахована на один рік.
У минулому сезоні Смерек виступав в AHL за Тусон Роудраннерс (фарм-клуб Арізони Койотіс). У 17 матчах захисник набрав 6 (2+4) очок.
У червні Донбас підписав латвійського воротаря Яніса Воріс і білоруського форварда Михайла Стефановича.
За підсумками сезону 2020/21 Донбас став чемпіоном України. У фінальній серії плей-оф УХЛ донецька команда перемогла Сокіл.