Сокіл переміг Крижаних Вовків в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Сокіл у перенесеному матчі 33 туру УХЛ обіграв Крижаних Вовків.
Матч завершився з рахунком 4:2 на користь Сокола.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
33 тур, 08 березня
Сокіл - Крижані Вовки 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Шайби: 0:1 Анкудинов (Сурін, Жигалов, більш.), 3:46; 1:1 Андрейків (Гончаренко, Симчук), 7:11; 2:1 Гильманов (Андрейків, Німенко), 15:44; 2:2 Дорофєєв (Орлов, більш.), 21:42; 3:2 Симчук (Коржілецкій, Голубич), 41:09; 4:2 Курбатов, меньш, 56:04;
Раніше, Сокіл обіграв Маріуполь.